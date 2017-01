L'elettricità viene dalla luna

foto Sito ufficiale Correlati La finestra del futuro è fotovoltaica

Così cantava Gianni Togni e questo deve aver pensato anche Andre Broessel, architetto tedesco che vive a Barcellona. Tra i “progetti più importanti” che potrebbero coinvolgere il nostro satellite, la produzione di energia elettrica. La luna potrebbe, infatti, diventare una fonte costante di energia. “Luna, tu parli solamente a chi è innamorato chissà quante canzoni ti hanno già dedicato ma io non sono come gli altri per te ho progetti più importanti”.Così cantava Gianni Togni e questo deve aver pensato anche, architetto tedesco che vive a Barcellona. Tra i “progetti più importanti” che potrebbero coinvolgere il nostro satellite, la produzione di energia elettrica.

I pannelli fotovoltaici, grazie a questo sistema, potrebbero rendere fino al 35 per cento in più. Proprio per merito di questo incremento l’impianto potrà essere impiegato per sfruttare il riflesso lunare, garantendo una produzione nelle ore notturne. I progettisti della società Rawlemon hanno creato una sfera impermeabile di vetro a rotazione, in grado di concentrare non solo i raggi solari ma anche quelli lunari fino a 10 mila volte.I pannelli fotovoltaici, grazie a questo sistema, potrebbero rendere fino al 35 per cento in più. Proprio per merito di questo incremento l’impianto potrà essere impiegato per sfruttare il riflesso lunare, garantendo una