Todmorden, un paradiso di frutta e verdura

Il giardino dove lo metto? Sul tetto

A Torino l'alveare sta sul balcone Todmorden in Inghilterra, paese di 15000 abitanti, si pone per il 2018.

L’idea è partita da due donne che hanno iniziato a piantare verdure nelle aiuole, nei parchi, nella scuola, e perfino alle fermate degli autobus con lo scopo di ispirare tutti i cittadini e dare una dimostrazione pratica che verdure e frutta possono crescere ovunque.

È nato così il progetto “Incredible Edible” , “incredibilmente commestibile” che è stato preso particolarmente a cuore.

Il consiglio comunale ha dato il permesso di piantare 500 alberi da frutto intorno ai campi da gioco e ai locali delle città e gli studenti della scuola primaria, utilizzando il legname proveniente da alcune case demolite, hanno costruito un frutteto.

Così passeggiando per la città non ci si stupisce di trovare frutta e verdura su balconi, terrazzi, giardini, fuori dai luoghi di lavoro, perfino davanti il cimitero. Stupisce poi l’armonia e la parsimonia dei cittadini; tutti possono usufruire degli orti pubblici e nessuno ne prende in abbondanza ma utilizza solo la quantità che realmente serve alla sua famiglia. Si evitano così sprechi e tutta la comunità si da una mano per far crescere il livello e la qualità dei prodotti della propria terra.

Stefania Andriola