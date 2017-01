La Formula 1 diventa elettrica

Bandiere a scacchi, semafori e...il ruggito dei motori. No, questo no. Perché la Formula 1 del futuro sarà silenziosa ed ecologica.Già l'anno prossimo ci saranno le prime corse dimostrative della, inedito campionato automobilistico riservato a vetture alimentate esclusivamente da energia elettrica.La Federazione Internazionale dell'Automobile (Fia) ha firmato un accordo per affidare i diritti commerciali a un consorzio di investitori internazionali, Formula E Holdings Ltd con uno schieramento formato da dieci squadre e venti piloti.non dovrebbero svolgersi più all'interno di circuiti ma nel cuore delle più grandi città del mondo.