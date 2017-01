In Italia il riciclo batte eolico e solare

foto Afp Correlati Meno discariche grazie al riciclo del Pet

L'industria del riciclo si conferma, così, uno dei principali comparti della green economy: la dimensione è superiore a settori industriali più radicati e storici come il tessile (8,4 miliardi di fatturato) e pari al settore della cosmetica. Bello, buono e, di certo non guasta, ricco. Si tratta del settore del riciclo in Italia. Secondo i dati diffusi dal il Consorzio nazionale imballaggi (Conai), nel 2011 il fatturato dell'industria del riciclo degli imballaggi in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro è stato stimato in, di cui 2,2 miliardi relativi all'indotto del sistema e 7,3 miliardi fatturati dall'industria del riciclo.Un balzo in avanti: nel 2010 il valore era stato pari a 8,8 miliardi di euro.Per dare un'idea della dimensione, il volume d'affari del riciclo degli imballaggi èe oltre il 60 per cento di quello fotovoltaico.L'industria del riciclo si conferma, così, uno dei principali comparti della green economy: la dimensione(8,4 miliardi di fatturato) e pari al settore della cosmetica.

Un asso nella manica Le scelte sostenibili si rivelano una volta di più una carta vincente per l'economia del nostro Paese.

Il giro d'affari dell'industria del riciclo nel 2011 ha avuto un incremento del 7,1 per cento, notevolmente superiore all'aumento registrato dal Pil italiano, che è stato solo dello 0,4 per cento, e all'incremento della produzione industriale che si è attestato allo 0,1 per cento.

Nel 2011, il recupero complessivo di imballaggi ha raggiunto il 73,7 per cento.

Dal 1998 a oggi, il recupero dei rifiuti da imballaggio è aumentato del 140 per cento: nel 2011, tre imballaggi su quattro sono stati recuperati, erano uno su tre nel 1998.