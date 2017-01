Uno stop al traffico di pneumatici

foto Afp

Per arginare il fenomeno, l'Agenzia delle dogane ha firmato un protocollo d'intesa per monitorare i flussi legati al commercio internazionale di gomme usate con la Ecopneus, una società consortile che si occupa della raccolta e del trattamento di pneumatici fuori uso.

Ecopneus ha spiegato: "I traffici di pneumatici usati hanno rotte oceaniche e avvengono con la falsificazione dei formulari. La destinazione negli ultimi anni è stata prevalentemente a oriente. Il materiale viene sottratto a utilizzi legali come opere di ingegneria, superfici sportive, arredo urbano". Il mercato illecito di rifiuti negli ultimi anni ha riguardato diciannove regioni italiane e 23 Paesi esteri tra cui Cina, Hong Kong, Malaysia, Russia, India, Egitto, Nigeria e Senegal. Tra i materiali più gettonati dalla criminalità ci sono gli pneumatici usati, al centro di oltre il 10 per cento del totale delle inchieste svolte nell'ultimo decennio.

La piaga italiana dell'abbandono abusivo In Italia, un problema rilevante è rappresentato dall'abbandono abusivo: dal 2005 a oggi sono state individuate più di 1.400 discariche illegali per un'estensione di quasi 7.500 chilometri quadrati, ossia circa tre volte la superficie dello Stato del Lussemburgo.

Negli ultimi otto mesi sono state sequestrate 93 discariche illegali con una distribuzione geografica maggiore nel Mezzogiorno con cinquantaquattro, mentre al Centro ne sono state sigillate diciassette, undici al Nord e undici nelle isole. In testa alle regioni fuorilegge Campania, Puglia, Calabria e Sicilia.