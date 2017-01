Microonde per "cuocere" il pannello solare

foto Oregon State University

Il pannello solare più economico e meno tossico si cuoce al microonde. Sì, perché oltre a scongelare la paella e a riscaldare le zuppe, la tecnologia potrebbe essere usata per una nuova generazione di dispositivi fotovoltaici. Grazie a rame, zinco e stagno, tre metalli abbastanza disponibili sul nostro pianeta. Il risultato? Nanoparticelle particolarmente promettenti che possono essere applicate a mo' d'inchiostro per produrre pannelli solari.

Come ti cucino il pannello I ricercatori della Oregon State University (Osu) potrebbero dare una spinta a questo composto tramite una nuova tecnica economica che utilizza le microonde al posto delle tradizionali fonti di calore per ridurre i tempi di produzione e migliorare il controllo del processo.

Greg Herman della Scuola di ingegneria biologica, chimica e ambientale della Osu sottolinea: "Tutti gli elementi usati in questo nuovo composto sono benigni e poco costosi e dovrebbero avere una buona performance nei pannelli solari. Questa tecnica dovrebbe far risparmiare soldi, funzionare bene e riuscire a scalare le vette commerciali in confronto ai tradizionali metodi sintetici. La tecnologia a microonde offre un controllo più preciso sull'energia e il calore necessari per raggiungere le reazioni desiderate".