Una "mini Venezia" ecologica by Ikea

18:01 - Il fascino dei canali lagunari ha un grande appeal presso gli stranieri. Adesso l'azienda svedese Ikea vorrebbe creare un nuovo quartiere londinese su modello di Venezia.

Due le notizie positive: sarà già montato ed eco sostenibile. Il nuovo quartiere, vicino al Parco Olimpico, riqualificherà un'ex area industriale. I lavori di demolizione sono già iniziati e la costruzione dovrebbe cominciare nell'estate dell'anno prossimo.

A Strand East, questo il nome del quartiere, ci saranno 1.200 abitazioni, un albergo con 3.500 stanze e un'ampia superficie dedicata a uffici, ristoranti e negozi. L'area è costeggiata da canali e Ikea vorrebbe che questa caratteristica ricordasse la famosa città veneta: sulle acque navigheranno dei taxi acquatici e ci sarà anche un cocktail bar galleggiante.

Quartiere modello

Sebbene sia stato descritto come un quartiere green, però, i dettagli sulle caratteristiche eco sostenibili sono un po' vaghi.

L'azienda svedese ha enfatizzato le caratteristiche legate a una viabilità amica dell'ambiente con piste ciclabili, strade riservate ai pedoni (chi va a piedi è sempre più bistrattato in città) e una rete di trasporti pubblici.

Secondo la stampa londinese, l'immondizia verrà risucchiata dalle case tramite una serie di tunnel sotterranei e un impianto idroelettrico fornirà l'energia elettrica.

Nessun accenno, però, ai materiali edili impiegati.





Alla portata di tutti

Harald Mueller, manager di una sussidiaria di Inter Ikea, in un'intervista all'Hamburger Abendblatt ha spiegato: "Vogliamo creare nuovi spazi abitativi integrati nella vita delle metropoli, luoghi di qualità della vita ma non per le élite né per i super-ricchi".

La città tedesca di Amburgo sarà la prossima tappa dei quartieri eco sostenibili targati Ikea.

Mueller ha aggiunto: "Amburgo è una delle città in cui puntiamo in via prioritaria e contiamo di farcela".