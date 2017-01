Sotto la Madonnina si pedala anche di notte

foto Afp Correlati Bici che passione

Adesso, riparte a Milano “BikeMi by night”, il servizio di condivisione delle bici esteso anche alle ore notturne. La disponibilità dei mezzi a due ruote è di 24 ore su 24 venerdì e sabato e fino alle due di notte negli altri giorni.

La sperimentazione sarà prolungata fino al 21 settembre visto il successo dell'iniziativa durante i mesi di giugno e luglio.

Alto gradimento Nei due mesi di attivazione, gli abitanti del capoluogo meneghino hanno utilizzato per 16 mila volte le bici a disposizione. Nelle ore notturne, sono stati centinaia, 280 per la precisione i ciclisti che hanno scelto di noleggiare il mezzo dopo il tramonto.

Questo tipo di iniziativa va a colmare parzialmente le lacune dei mezzi pubblici milanesi con la metro che conclude le corse intorno a mezzanotte e trenta e costringe a coprifuoco da Cenerentola chi non dispone di un'automobile.