Cioccolato per ripulire i mari dal petrolio

foto Afp Correlati Greenpeace: "No alle trivelle in Sicilia"

Come salvare gli oceani? Con il ferro un nuovo disperdente per il petrolio a dir poco "goloso".

Il nuovo prodotto potrà essere utilizzato per tamponare i danni degli sversamenti in mare dell'oro nero. Questo modo originale per ripulire le acque è stato realizzato da una squadra della University of Southern Mississipi e presentato all'incontro dell'American Chemical Society. Cioccolato, panna montata e burro d'arachidi. Non è la ricetta di un dolce ipercalorico ma quella dia dir poco "goloso".Il nuovo prodotto potrà essere utilizzato per tamponare i danni degli sversamenti in mare dell'oro nero. Questo modo originale per ripulire le acque è stato realizzato da una squadra dellae presentato all'incontro dell'American Chemical Society.

Un disperdente commestibile Lisa K. Kemp, tra i responsabili del progetto ha spiegato: "L'idea è nata dopo il disastro ambientale della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon che provocò un massiccio sversamento di petrolio nelle acque del Golfo del Messico. Il nuovo disperdente è interamente a base di ingredienti commestibili ed è in grado di dividere le chiazze di petrolio e impedirne il deposito sulle superfici".

Funziona come un detersivo La ricercatrice Kemp ha precisato: "Il prodotto funziona come un detersivo per il bucato che trattiene ed elimina il grasso dai capi di abbigliamento. Tra gli ingredienti c'è, per esempio, uno speciale polimero che si attacca alla superficie delle gocce di petrolio per evitare che aderiscano alle piume degli uccelli marini. Il disperdente è facile ed economico da realizzare, cosa che permetterà di ottenere rapidamente grandi quantità di prodotto, anche tonnellate, per una reazione immediata alla minaccia ambientale a un costo ragionevole".