Diesel senza platino, inquinamento -45%

Arriva la macchina mangia smog ridurre la quantità di inquinamento prodotta dai veicoli a diesel del 45 per cento.

Il nuovo materiale – il Noxicat - deriva da una famiglia di minerali chiamati “ossidi” e potrebbe diventare un'alternativa più economica e più amica dell'ambiente rispetto al raro e costoso platino correntemente usato nei motori a diesel. Una squadra di ingegneri ha identificato un nuovo materiale che potrebbeprodotta dai veicoli a dieselIl nuovo materiale – il- deriva da una famiglia di minerali chiamati “ossidi” e potrebbe diventare un'alternativa più economica e più amica dell'ambientecorrentemente usato nei motori a diesel.

I metalli preziosi limitano le tecnologie rinnovabili La squadra di ricerca, che fa parte della Nanostellar, un'azienda co-fondata da un docente della University of Texas di Dallas, ha pubblicato i risultati su Science.

Kyeongjae "K.J." Cho e i suoi colleghi hanno scoperto che sostituendo al platino una versione artificiale della mullite, l'inquinamento prodotto è stato abbattuto del 45 per cento.

Cho ha dichiarato: "Molti strumenti di controllo dell'inquinamento e applicazioni dell'energia rinnovabile richiedono metalli preziosi presenti in quantità limitata: non c'è abbastanza platino per i milioni e milioni di autoveicoli guidati nel mondo. La mullite non è solo più semplice da produrre del platino ma funziona anche meglio per ridurre le emissioni inquinanti".