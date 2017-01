Sei benefìci degli alberi di città

foto Afp Correlati L'uomo che legge gli alberi Ma al di là degli aspetti simbolici ed estetici, sono anche utili.

Ecco una lista di sei benefìci pratici. "Insieme con l'acqua l'albero è il simbolo della creazione. Nessun'altra forma rappresenta la vita quanto lui". Così lo scrittore brasiliano Ignácio de Loyola Brandão decanta le virtù degli alberi.Ecco una lista dipratici.

1. L'effetto di raffreddamento di un albero giovane e in salute è pari a dieci condizionatori d'aria della dimensione di una stanza a pieno regime per 20 ore al giorno.



2. Se si pianta un albero sul lato ovest di casa, in cinque anni le bollette dell'energia elettrica dovrebbero ridursi del 3 per cento, in quindici anni i risparmi dovrebbero avvicinarsi al 12 per cento.



3. Se ci sono alberi in una proprietà, il valore cresce dal 10 al 23 per cento.



4. Un filare di alberi riduce il particolato atmosferico dal 9 al 13 per cento.



5. Nelle aree urbane, considerando che i costi di mantenimento annuali si aggirano intorno ai cinquecento euro, l'albero restituisce più di settantamila euro in benefici durante la sua vita, senza contare l'abbellimento estetico.



6. Chi è stato sottoposto a un intervento chirurgico e vede un boschetto di alberi decidui ha un recupero post-operatorio più rapido e con meno antidolorifici rispetto a chi vede solo mattoni e cemento.