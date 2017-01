Il cibo che mangi è bio? Te lo dice il sensore

foto Afp

Ma, per smascherare i truffatori è in arrivo un sensore dedicato. Il dispositivo consentirà di testare in maniera incontrovertibile se il cibo è bio solo per una questione di etichetta. L'ondata green cresce a dismisura e c'è sempre il furbetto dietro l'angolo pronto a trarre profitto dalla sensibilità ecologica altrui. Così, sui banconi dei supermercati si sono moltiplicati i prodotti con la dicitura bio.Ma,è in arrivodedicato. Il dispositivo consentirà di testare in maniera incontrovertibile se il cibo è bio solo per una questione di etichetta.

Portatile, farà parte di un kit di periferiche di nuova concezione per l'iPhone che potrebbe essere sugli scaffali entro quest'anno.

Al momento in fase di prototipo, la suite Lapka comprende quattro mini periferiche che si collegano allo smartphone con un cavetto simile a quello delle cuffie.

Quattro sensori per quattro funzioni, spiega il direttore creativo del progetto Vadik Marmeladov, per avere un monitor ambientale personale. Uno dei quattro sensori consiste in una sonda d'acciaio in grado di verificare nei cibi la concentrazione di nitrati, sostanze frequentemente utilizzate nei fertilizzanti chimici. L'applicazione ad hoc che lavora in simbiosi con la periferica è in grado di dire all'utente se la concentrazione riscontrata è accettabile o meno.

Gli altri tre sensori misurano invece temperatura e umidità ambientale, radiazioni e frequenze elettromagnetiche. Il kit dovrebbe essere disponibile a dicembre per poco più di 200 dollari.