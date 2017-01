Bill Gates premia il wc solare

foto Ap/Lapresse Correlati Se lo sciacquone salva dalla siccità

Tirare lo sciacquone senza sensi di colpa Bill & Melinda Gates ha organizzato una competizione dal titolo “Reinvent the toilet” (Reinventa il gabinetto) e premiato un innovativo wc a carica solare. La Fondazioneha organizzato una competizione dal titolo(Reinventa il gabinetto) e premiato un innovativo

Un problema nei Paesi in via di sviluppo Il magnate di Microsoft ha preso a cuore il problema delle condizioni igieniche nei Paesi in via di sviluppo. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità e l'Unicef circa 2,6 miliardi di persone, circa il 40 per cento della popolazione mondiale manca di un accesso a servizi sanitari sicuri, e circa la metà di loro assolve ai propri bisogni corporei all'aperto. Inoltre l'Oms stima che un milione e mezzo di bambini muore ogni anno per dissenteria, che è spesso causata dall'inadeguatezza dei servizi igienici.

Il wc a carica solare trae energia dai “bisognini” Il prototipo vincitore è stato realizzato dallo scienziato ambientale e ingegnere Michael Hoffmann del California Institute of Technology. Il premio di 100 mila dollari sarà utilizzato per completare il design iniziale, svilupparlo e testarlo.

Due le caratteristiche principali del wc del futuro: l'uso di energia solare e la trasformazione delle deiezioni in energia.

Il bagno a carica solare dispone di un pannello fotovoltaico che produce energia per un reattore elettrochimico in grado di tramutare feci e urina in gas idrogeno che può essere immagazzinato in celle combustibili a idrogeno che provvedono la fonte di energia sufficiente per la notte o per l'uso in condizioni di basso irraggiamento solare.