Il Leone d'oro diventa green

Il presidente della Giuria del Green Drop Award sarà il regista Ermanno Olmi, Leone d’oro alla carriera a Venezia nel 2008.

Il premio sarà assegnato al film in concorso, fra i diciotto della selezione ufficiale, che rappresenti meglio i valori dell’ecologia e dello sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alla conservazione del Pianeta e dei suoi ecosistemi per le generazioni future, agli stili di vita e alla cooperazione fra i popoli. L'associazione ambientalista Green Cross Italia e il Comune di Venezia hanno reso pubblica l’istituzione del, il nuovo premio collaterale della 69esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia che inizierà il 29 agosto.Il presidente della Giuria del Green Drop Award sarà il regista, Leone d’oro alla carriera a Venezia nel 2008.Il premio sarà assegnato al film in concorso, fra i diciotto della selezione ufficiale, che rappresenti meglio, con particolare attenzione alla conservazione del Pianeta e dei suoi ecosistemi per le generazioni future, agli stili di vita e alla cooperazione fra i popoli.

Una scelta far coincidere la prima edizione del Green Drop Award con i vent'anni dalla prima Conferenza mondiale sull’ambiente di Rio de Janeiro e con i quaranta anni dalla storica Conferenza sullo sviluppo umano di Stoccolma.

Elio Pacilio presidente di Green Cross Italia spiega: “Abbiamo individuato la Mostra del Cinema di Venezia come naturale sede di un premio cinematografico dedicato all’ecologia in considerazione della preminente valenza ambientale della città stessa e del suo meraviglioso quanto fragile ecosistema”.

Il premio, soffiato da un maestro vetraio di Murano, rappresenta una goccia d’acqua al cui interno si troverà un campione di terra che ogni anno proverrà da Paesi diversi. Quest'anno la terra giunge dal Brasile dove si è svolta la Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile Rio+20. Il legame tra terra e acqua e il collegamento con un luogo sempre diverso del mondo vuole simboleggiare l'humus fertile nel quale le generazioni future potranno conciliare sviluppo ed ecologia. La goccia, inoltre, simbolizza la forza di ogni piccola azione anche quella, potentissima, di un film.