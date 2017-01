Detersivi: etichette ed eco soluzioni

foto Afp

E le etichette? Una cascata di fiori dalle tonalità pastello e una pioggia di asterischi bianchi per rappresentare la luminosità di piatti, bicchieri e pavimenti.

Sebbene i detersivi siano nostri alleati nelle pulizie domestiche, a volte nascondono delle insidie sia per la nostra salute che per l'ambiente che ci circonda. Ci sono 17 mila sostanze petrolchimiche disponibili per l'uso domestico ma solo il 30 per cento di queste è stato testato per l'esposizione alla salute dell'uomo e dell'ambiente. Senza contare l'impatto sull'ambiente derivato dalla produzione delle confezioni e degli imballaggi, a cui si somma il consumo di combustibile fossile usato nei trasporti. Confezioni arrotondate e colori vivaci per accattivare anche la donna o l'uomo di casa più smaliziati in fatto di marketing.E le etichette? Una cascata di fiori dalle tonalità pastello e una pioggia di asterischi bianchi per rappresentare la luminosità di piatti, bicchieri e pavimenti.Sebbene i detersivi siano nostri alleati nelle pulizie domestiche, a volte nascondono delle insidie sia per la nostra salute che per l'ambiente che ci circonda. Ci sonodisponibili per l'uso domestico ma solo il 30 per cento di queste è stato testato per l'esposizione alla salute dell'uomo e dell'ambiente. Senza contare l'impatto sull'ambiente derivato dalla, a cui si somma il consumo di

Leggere bene le etichette Guardare oltre l'incanto di fiorellini e paesaggi montani per scoprire cosa c'è realmente nel detersivo che si sta per acquistare è una regola aurea ma, per chi non è laureato in chimica, può essere difficile districarsi in una lista di nomi in latino e combinazioni di lettere e numeri. Partiamo dai tensioattivi, servono per emulsionare lo sporco. Sono indicati con il simbolo del Carbonio, la C, seguito da numeri. Le cifre pari indicano origine vegetale, quelle dispari contrassegnano derivati del petrolio. Occhio, però, a volte i tensioattivi di derivazione vegetale possono essere combinati con molecole petrolchimiche, in questi casi alla fine si trova il suffisso th: questi tensioattivi, per essere prodotti liberano piccole quantità di diossano, sostanza sospettata di causare il cancro.

Poi ci sono gli enzimi che aggrediscono e scompongono le macchie di sostanze proteiche come sangue, sugo, olio, sudore. La loro efficacia a temperature basse consente un risparmio energetico. Non sono rischiosi per l'ambiente a meno di una fuoriuscita massiccia da un impianto di produzione. Necessario, però, sciacquare bene i detersivi che li contengono perché potrebbero causare reazioni allergiche.

Biodegradabile è meglio? In acqua i detersivi convenzionali e quelli biologici si comportano in modo simile perché l'Unione europea ha fissato i parametri di biodegradabilità aerobica dei detersivi. La vera differenza sta nella biodegradabilità anaerobica: quando i residui dei detergenti si disperdono e vanno a finire nei fanghi, i prodotti biodegradabili rispettano i microorganismi e i batteri necessari per i cicli riproduttivi di fauna e flora.