Pantelleria spicca il volo con l'ambiente

foto Afp aeroporto green di Pantelleria. L'aerostazione, ingrandita di 5 mila metri quadrati, con una capacità di gestione di 300 mila passeggeri l'anno, ha il suo fiore all'occhiello nell'attenzione riservata all'ambiente. Inaugurato il nuovo.

L'attenzione all'ecologia Sono stati installati pannelli fotovoltaici di seconda generazione che consentiranno di utilizzare i raggi solari da cui è naturalmente baciata l'isola per produrre energia elettrica. Si stima che riusciranno a produrre l'energia sufficiente per il fabbisogno dell'aerostazione.

Inoltre, sarà utilizzata la fitodepurazione per il trattamento delle acque di scarto. Si tratta di un processo per depurare le acque reflue civili che utilizza le piante come filtri biologici in grado di ridurre le sostanze inquinanti. Questo trattamento bio si ispira all'abilità di auto depurazione degli ambienti acquatici come stagni e paludi in cui alcune piante, come la canna palustre, favoriscono la crescita di microrganismi che avviano la depurazione.

Una parte dell'aeroporto è stata situata sottoterra con una rotatoria che evoca l'immagine di un cratere, scelta ispirata dall'origine vulcanica dell'isola.

Gli spazi intorno all'aeroporto sono stati impreziositi dalla flora tipica dell'isola costituita da viti e ulivi.