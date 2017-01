Il cemento ecologico imita i coralli

foto Afp Correlati Luce pulita imitando le lucciole

Traendo ispirazione dalla chimica che i coralli usano per costruire il proprio guscio tenace, spera di combinare semplice acqua di mare con la CO2 per realizzare cemento e calcestruzzo. Un'idea audace che Brent Constantz, fondatore della Calera, ha già provato a commercializzare con risultati contrastanti e incontrando grosse critiche. I suoi colleghi sono divisi sulle potenzialità e prospettive del cemento all'acqua marina. Ma la Calera afferma che si può utilizzare il 90 per cento della CO2 per fare il cemento. Per un imprenditore californiano ed esperto di biomineralizzazione, la soluzione contro la concentrazione elevata di CO2 nell'atmosfera è il cemento.

La realizzazione Il cemento è comunemente composto da silicati di calcio, la sua realizzazione richiede alte temperature di combustione e, conseguentemente, una grande quantità di combustibili fossili.

L'industria del cemento, infatti, contribuisce notevolmente alla produzione di gas serra.

Il processo della Calera nella produzione di cemento a base di carbonato di calcio non eliminerà le emissioni di anidride carbonica, invertirà l'equazione.

Brent Constantz spiega: "Per ogni tonnellata di cemento, preleviamo mezza tonnellata di CO2. Probabilmente abbiamo le migliori tecniche di cattura e immagazzinamento del Carbonio".