Se lo sciacquone salva dalla siccità

L'acqua di scarico può diventare la soluzione ai problemi delle aree che non dispongono di sufficienti risorse idriche, e aiutare i quattro miliardi di persone nelle regioni a rischio di siccità. L'affermazione degli esperti in un articolo pubblicato su Science. Stanley Grant della University of California di Irvine spiega: "Questa è l'unica via per fornire acqua agli uomini e agli ecosistemi. Dobbiamo migliorare la produttività e il valore delle risorse che abbiamo già, che in pratica vuol dire estrarre più valore da ogni singolo bicchiere d'acqua". L'esperto suggerisce tre regole per un uso più sostenibile dell'"oro blu"

1. Sostituire acqua di minore qualità quando possibile Grant scrive: “Hong Kong per esempio usa acqua di mare per l'80 per cento dei bagni dei suoi sette milioni di abitanti e in aereoporto si ricicla per gli scarichi anche l'acqua usata per lavare gli aerei”.

2. Rigenerazione L'esperto spiega: “In California, a Orange County, l'acqua degli sciacquoni proviene per il 20 per cento da acque di scarico altamente trattate e immesse in acquedotto. Questo metodo è più economico della desalinizzazione e del trasporto dell'acqua da grandi distanze con gli acquedotti".

3. Ridurre gli sprechi "Nei paesi in via di sviluppo, metà dell'acqua potabile si perde per la scarsa manutenzione degli acquedotti e riducendo gli sprechi solo del 25 per cento si potrebbe dare da bere a novanta milioni di persone in più”.