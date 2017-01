Zero emissioni per il metano del futuro

foto Afp

Grazie a unosarà possibile in futuro rendere il metano una fonte di energia con emissioni prossime allo zero. Lo studio realizzato dall'Università di Trieste e da quella della Pennsylvania è stato pubblicato sulla rivista Science.L'abbattimento dei gas nocivi è possibile grazie alla messa a punto di un catalizzatore che fa sì che il gas bruci senza produrre inquinanti e in maniera molto più efficiente., docente dell'Università di Trieste e associato all'Istituto Iccom-Cnr di Firenze spiega: "Il metano è molto più pulito di altre fonti, ma emette comunque inquinanti, come gli ossidi di azoto, inoltre non brucia mai completamente e una piccola percentuale viene emessa in atmosfera. Se si moltiplica questa quantità per tutti gli impieghi del metano si capisce quanto siano grandi i vantaggi, anche considerando che questo gas ha un effetto serra venti volte maggiore della CO2".