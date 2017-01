Tokelau: primo Paese al 100% solare

Se l'indipendenza politica tarda ad arrivare, a settembre ci sarà quella energetica. Stiamo parlando di Tokelau che diventerà presto il primo Paese al mondo al 100 per cento solare. Non riconosciuto come Stato indipendente ma appartenente alla Nuova Zelanda, il territorio è formato da tre atolli corallini la cui superficie totale non raggiunge i 15 chilometri quadrati.