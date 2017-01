Dolomiti: auto elettriche ad alta quota

foto Afp Correlati Marco Nones e la galleria d'arte sulle Dolomiti

L'uomo che legge gli alberi

dal 21 al 23 settembre consiste in due giorni dedicati alle novità in tema di motori elettrici e ibridi, per valutare il loro comportamento: le strade saranno riservate a veicoli non convenzionali che non nuocciono all'ambiente circostante come bici e auto. Il percorso è lungo 56 chilometri, con un dislivello di 1.700 metri. Lungo il tragitto sono presenti delle colonnine per la ricarica elettrica. Un raduno per le auto elettriche: la sfida è consumare meno. Un incontro automobilistico senza il tradizionale ruggito dei classici motori a scoppio. Silenziose, le autovetture affronteranno quattro passi montani: Gardena, Campolongo, Pordoi e Sella. Lo sfondo da cartolina è quello delle Dolomiti dichiarate Patrimonio dell'umanità dall'Unesco.

Anche le bici Per quanto riguarda le due ruote, durante l’evento Eco-Sellaronda Bike Day del 23 settembre non solo saranno chiusi i passi intorno al Sella ai mezzi a motore, garantendo la viabilità solo a quelli non inquinanti ma saranno proposte diverse e valide alternative ecologiche. Sarà una giornata dedicata a tutti gli appassionati della bici che potranno liberamente circolare sui più bei passi dolomitici, liberi dal traffico motorizzato per sei ore a partire dalle ore 8 e 30. La partecipazione sarà gratuita.

Il week-end Eco Dolomites Ci sarà un convegno sulla mobilità sostenibile patrocinato dalla Fondazione Dolomiti Unesco. Dopo partiranno i veicoli, gli organizzatori si aspettano la partecipazione di almeno 50 auto elettriche.

Il percorso si snoderà in senso antiorario: si partirà dalla Val Gardena per giungere in Alta Badia, dove ci si fermerà per il pranzo. Una volta tornati in Val Gardena si procederà con la misurazione del consumo energetico e verrà premiata l'auto che avrà consumato meno. TgCom24 ha parlato dell'evento con Guenther Pitscheider, direttore del Consorzio turistico Val Gardena.



La montagna nei mesi caldi è una scelta controcorrente?

“Sì e no. C'è chi ama rifugiarsi nella freschezza dell'aria dolomitica per sfuggire all'afa. Inoltre, la montagna dà l'occasione di fare sport all'aria aperta come la camminata e la mountain bike in un contesto ambientale incontaminato”.



Com'è nata l'iniziativa?

“Dalla collaborazione di due consorzi turistici: Val Gardena marketing e il Consorzio turistico Alta badia con una ditta di Bolzano - la Let's move - che vende auto e bici elettriche.



Qual è l'obiettivo futuro?

“Forse siamo megalomani ma vorremmo che la nostra manifestazione diventasse il ritrovo numero uno per le macchine elettriche”.



Che piatti consiglia a chi visita le Dolomiti?

"Una preparazione tipica della tradizione ladina, i crafuncins, ravioli a mezzaluna ripieni di spinaci conditi con formaggio stagionato e burro fuso".



Ma lei l'auto elettrica ce l'ha?

“Non ancora ma vado in bicicletta e noleggio bici elettriche”.

