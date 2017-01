La confezione del futuro si sgranocchia

foto Afp

Ci sono diverse ricerche sul mercato inesplorato degli incarti da sgranocchiare. Il 23 per cento del peso dei rifiuti urbani è costituito da imballaggi. La percentuale sale a circa il 33 per cento se si considera la sola frazione secca dei rifiuti urbani. Come ridurre allora la mole di packaging che riempie le discariche? Mangiandola. Il packaging commestibile potrebbe condizionare il nostro modo di vivere e ridurre drasticamente la produzione di rifiuti, oltre che azzerare l'impiego di petrolio per la produzione di confezioni in materiale plastico.Ci sono diverse ricerche sul mercato inesplorato degli incarti da sgranocchiare.

Le ricerche statunitensi David Edwards, fantasioso ricercatore dell'Università di Harvard, le cui precedenti innovazioni includono il cioccolato “respirabile”, sta lavorando a un nuovo materiale. Si chiama WikiCells e si tratta di una pellicola commestibile costituita da un polimero biodegradabile e particelle alimentari in grado di imitare la buccia della frutta.

Edwards e il suo team all'Harvard Wyss Institute hanno già creato una membrana al pomodoro per contenere il gazpacho, una all'arancia da cui sorseggiare il succo dell'agrume con una cannuccia,una membrana simile a quella dell'acino d'uva per contenere il vino e, la più golosa, al cioccolato per la cioccolata calda. Secondo lo scienziato è possibile riprodurre qualsiasi gusto.

Edwards sta lavorando a un prototipo di bottiglia costituito da una membrana rigida simile al guscio d'uovo che può essere pelata via o mangiata interamente.

Lo scienziato ha affermato: “A breve, potremmo vedere WikiCells nei ristoranti”. Edwards pensa di diffondere il prodotto anche nei negozi e nei supermercati.

Nel frattempo, alle calcagna del dottor Edwards nella sperimentazione, l'azienda statunitense Monosol dello Stato dell'Indiana. I suoi involucri idrosolubili sono già utilizzati per i detergenti. Ma adesso l'azienda sta sviluppando pellicole commestibili abbastanza resistenti da funzionare come packaging finché non entrano a contatto con l'acqua e si dissolvono. Tra i prodotti in fase di produzione porzioni singole di cioccolata calda e altri drink. L'azienda sta puntando ai maggiori marchi dell'industria alimentare e i prodotti potrebbero essere sugli scaffali tra uno o due anni.