A Milano si adottano le aiuole

foto Afp Correlati In Lombardia una app per la differenziata Boom di adozioni tra i milanesi. Non si tratta di bimbi ma di aiuole. Sì perché il comune meneghino ha lanciato lo scorso mese un bando che consente ai cittadini di occuparsi della manutenzione di giardini pubblici, aiuole o strutture comunali o di sponsorizzare la manutenzione del verde pubblico, sostenendo economicamente il verde urbano. E nella città di Sant'Ambrogio, l'invito è stato accolto con entusiasmo: c'è una richiesta di “adottare un giardino” ogni due giorni.

I numeri Finora sono più di trecento le aree verdi adottate dai milanesi e, da luglio, con la pubblicazione del nuovo bando in scadenza il 31 agosto, sono arrivate oltre trenta richieste. Tra le domande ricevute nel 2012 sono 38 quelle che si sono trasformate in contratti di collaborazione e solo sette sono state escluse dopo il parere dei consigli di zona perché riguardavano aree verdi non adottabili. Da qui a fine anno le aree verdi con contratti in scadenza, che verranno rimesse a disposizione dei milanesi, sono più di 150.