La canna da zucchero si fa bottiglia

L'esempio più lampante è la PlantBottle, realizzata per il 30 per cento da materiali provenienti dalle piante. La sostituzione di materiali rinnovabili a base di piante al posto di risorse derivanti dal petrolio permette di ridurre le emissioni di Co2. La pianta utilizzata è la canna da zucchero.

Inoltre, tutte le bottiglie in Pet utilizzate presso le sedi Olimpiche durante i Giochi saranno riciclate per produrne di nuove entro sei settimane. L'evento delle Olimpiadi in corso a Londra si è proposto al grande pubblico come all'insegna del rispetto dell'ambiente. La Coca-Cola ha accolto la sfida proponendo nuove bottigliette attente alla sostenibilità.

Per quanto riguarda la gestione della carbon footprint (impronta di carbonio), l'obiettivo dell'azienda è la compensazione totale delle emissioni prodotte. I metodi utilizzati per ridurre l'impatto ambientale sono l'utilizzo di energie rinnovabili come pannelli fotovoltaici e l'uso del biogas come carburante per i camion impiegati nel trasporto.

Un'attenzione particolare riguarda i sistemi di refrigerazione: l'azienda di bevande, infatti, si è impegnata, non solo a utilizzare frigoriferi a basso consumo ma anche privi di Hfc. Gli Hfc o idrofluorocarburi sono impiegati spesso nei frigoriferi in quanto non provocano danni allo strato di ozono ma, nonostante ciò, non sono molto amici dell'ambiente: la loro liberazione nell'atmosfera contribuisce ad aumentare il riscaldamento globale, ossia l'effetto serra.

Per le risorse idriche, l'obiettivo globale della Coca-Cola è “restituire” all’ambiente una quantità di acqua equivalente a quella utilizzata nella produzione di tutti i prodotti entro il 2020.