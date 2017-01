Riscaldamento clima minaccia tradizioni Inuit

foto Afp

Non solo danni ambientali dai cambiamenti climatici. Le variazioni di temperatura rischiano di minacciare anche tradizioni che hanno resistito al respiro dei secoli. In Alaska, lo Stato che più velocemente di altri si sta modificando a causa del clima, a farne le spese sono gli Inuit.Gli abitanti di queste terre inospitali da sempre dipendono per la propria sussistenza dalla caccia e dalla pesca. Soprattutto della balena. Carne, pelle, grasso e ossa del cetaceo vengono tradizionalmente conservati all'interno di cantine scavate nel ghiaccio.