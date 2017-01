Un piano per le foreste del Bacino del Congo

foto Afp Correlati La Fao: "Energia più intelligente in agricoltura" secondo polmone verde del nostro pianeta dopo la foresta amazzonica sono a rischio. Un'iniziativa sostenuta dalle Nazioni Unite vuole imporre un colpo di freno alla deforestazione. A partire dal 1980 l'Africa ha le più alte percentuali di deforestazione di qualsiasi altra parte del mondo. Le foreste vergini del Bacino del Congo,del nostro pianeta dopo la foresta amazzonica sono a rischio. Un'iniziativa sostenuta dalle Nazioni Unite vuole imporre un colpo di freno alla deforestazione.

Un habitat da preservare Si tratta di una foresta equatoriale umida che si estende per duecento milioni di ettari. Le principali essenze sono l'okumé, il limba, il sapelli e l'acagiù. A nord e a est si estende una savana arborea e foreste a galleria.

La fauna si distingue per ricchezza e varietà e comprende antilopi, ghepardi, giraffe, coccodrilli, oltre a numerosi serpenti e uccelli.

La sopravvivenza di questo ecosistema è legata alla vita di sessanta milioni di persone, tra cui le comunità locali dei pigmei Twa.

L'iniziativa delle Nazioni Unite L'obiettivo dell'Onu è creare un sistema di monitoraggio nazionale in dieci Paesi dell'Africa centrale e rafforzarne la cooperazione.

Eduardo Rojas della Fao afferma: “Imparando dal Brasile il sistema nazionale di monitoraggio delle foreste è un elemento chiave per tracciare la strada di un sostegno internazionale importante per proteggere le foreste e promuovere una gestione sostenibile”.

Il progetto, che costerà sei milioni di euro, sarà realizzato tramite il coordinamento della Commissione delle foreste dell'Africa centrale e la Fao, in stretta collaborazione con l'Istituto nazionale brasiliano di ricerca.

Le dieci nazioni aderenti sono Burundi, Camerun, Repubblica Centroafricana, Ciad, Repubblica democratica del Congo, Repubblica del Congo, Guinea equatoriale, Gabon, Ruanda, Sao Tomè e Principe.

La Fao fornirà l'assistenza tecnica a questi Paesi per la stima della superficie forestale e dei loro stock di carbonio.

L'iniziativa sarà finanziata dal Congo Basin Forests Fund, lanciato dai governi di Norvegia e Gran Bretagna attraverso la Banca africana per lo sviluppo.