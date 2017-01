Fb: bassa impronta ecologica

foto Afp Gli utenti di Facebook amici dell'ambiente possono stare con l'anima in pace: l'uso del social network più popolare costa in termini di emissioni di CO2 circa 269 grammi ciascuno al mese, meno della produzione di una tazza di caffè. Lo afferma la stessa azienda, che ha rivelato per la prima volta la sua impronta ecologica.

In totale, spiega la compagnia su una pagina apposita, le emissioni annuali sono state nel 2011 di 285 mila tonnellate di CO2 equivalente, meno di un decimo di quelle che il competitor Google ha dichiarato per l'anno 2010: 1,5 milioni di tonnellate.

La maggior parte delle emissioni è dovuta ai data center sparsi per il mondo, responsabili del 72 per cento della CO2.

L'azienda ha anche rivelato le fonti di approvvigionamento energetico, il contributo maggiore deriva dal carbone (27%), seguito da rinnovabili (23%), gas (17%), nucleare (13%) e da un 20% non specificato.

L'azienda ha dichiarato: "Facebook continuerà a monitorare e rivelare l'impronta ecologica la nostra speranza è che con la comprensione dell'entità del nostro impatto possiamo fare scelte migliori".