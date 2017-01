La lavatrice che si pedala allontana la povertà

foto Da video Correlati Guarda il video

Nei Paesi in cui l'accesso all'energia elettrica è un lusso e le risorse idriche scarseggiano, anche un'attività quotidiana come lavare i panni può contribuire a tenere in piedi il circolo vizioso della povertà. Soprattutto le donne, infatti, dedicano a questa attività anche sei ore al giorno, moltiplicate per una frequenza di 3-5 volte alla settimana. Senza contare che i vestiti e i tessuti più pesanti possono impiegare, in inverno, fino a tre settimane di tempo per asciugarsi. Rimane ben poco tempo, quindi, da dedicare ad altre attività che possano generare reddito. Ecologica e buona, la lavatrice a pedali è un'invenzione semplice ma di sicuro impatto sulla vita di molti.

Conseguenze sulla salute Dedicare ore al bucato a mano può causare danni all'organismo perché i panni si lavano stando accucciati e tenendo le mani immerse per ore nell'acqua fredda. Le conseguenze possono essere dolore cronico lombare, tenosinovite dovuta alle sollecitazioni dei polsi, asma e problemi respiratori.