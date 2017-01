"Meglio l'oro blu dell'oro nero"

foto Greenpeace Correlati Guarda il video

Greenpeace: "No alle trivelle in Sicilia" Prosegue la battaglia di Greenpeace contro le trivellazioni dal titolo “U mari nun si spirtusa”. La carovana è adesso a Pozzallo, in provincia di Ragusa. La prossima tappa sarà a Noto e il tour della Sicilia si concluderà a Catania il cinque agosto. La campagna è stata appoggiata dai comici Ficarra e Picone e dall'attore Sergio Friscia che hanno realizzato dei video ironici.

I volontari dell'associazione ambientalista stanno raccogliendo firme per presentare una petizione contro le trivellazioni nel Canale di Sicilia e di Malta, già una quarantina i sindaci che hanno accolto l'appello. Ma, soprattutto si mira alla sensibilizzazione dei cittadini tramite l'installazione di gazebo nelle piazze. Per mostrare le bellezze del mediterraneo ai cittadini, i volontari hanno esposto una raccolta fotografica che illustra i tesori del mar mediterraneo.



Due le imbarcazioni che hanno accompagnato il tour via mare: Luna, di Greenpeace e Astrea, un 23 metri dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra). L'Astrea è dotata di un robot – il Rov- in grado di giungere fino a 160 metri di profondità marina. L'eco robot realizza istantanee e video dell'ambiente marino del Mar Mediterraneo, tra i più ricchi di biodiversità. Le immagini mostrano flora e fauna marina dai colori accattivanti che sarebbe un peccato perdere per sempre.