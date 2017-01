L'uomo che legge gli alberi

foto Afp Val di Fiemme, dove Stradivari sceglieva gli abeti rossi che sarebbero diventati i suoi violini, gli alberi vengono donati simbolicamente agli artisti della musica.

“Il Bosco che suona” dedicato al legno di risonanza e alla musica si trova in Valmaggiore sopra Predazzo. Sono passati da qui anche Uto Ughi e Mario Brunello. A guidare i musicisti nella scelta degli alberi c'è sempre stato Marcello Mazzucchi. Ex direttore dell’Ufficio distrettuale forestale di Cavalese, adesso in pensione, Mazzucchi ha dedicato la sua vita al bosco. Autore di numerose pubblicazioni su foreste, fauna selvatica, ambiente di montagna, collabora con università ed Enti Parco nel campo dell'insegnamento e della divulgazione naturalistica. Quando guida il musicista nella scelta del suo albero, Mazzucchi fa un ritratto dell'artista basandosi sulla selezione fatta. Si fa guidare dalla morfologia della pianta scelta: molti rimangono stupiti dalla corrispondenza.

Cos'è per lei un albero?

“Un prodigio di Madre Natura, sospeso tra terra e cielo. È un essere che vive accanto a noi con cui condividiamo lo stesso ambiente. Se li osservassimo meglio, li ascoltassimo, ci accorgeremmo che ci parlano con il linguaggio delle forme. La loro chioma, il fusto, i loro anelli raccontano la loro storia”.



Quand'è nata la passione?

“Sono cresciuto in montagna e ho svolto la mia attività in Val di Fiemme dove per ogni persona ci sono tremila alberi. Il bosco è insieme vestito e anima di questo territorio. Ho sempre imparato qualcosa dalla bellezza della natura dove la diversità si ricompone in armonia. Mentre, invece, nelle società umane le differenze diventano motivo di divisione”.



La Natura come fuga dalla società?

“Non proprio, forse è un'immagine un po' forte. Lo vedo più come un ritorno alle origini: i nostri antenati sono nati nella foresta”.



Cosa c'è dietro la scelta di un albero?

“In questo bosco che sembra una cattedrale i musicisti passeggiano e scelgono il loro albero. Lì si appone una targa ricordo. Spesso c'è una straordinaria corrispondenza tra il carattere dell'artista e quello dell'albero”.



Lei quale ha scelto?

“Ovviamente la corrispondenza ha una dimensione di suggestione. Io amo il larice perché è generoso, la betulla perché è bella, si mette in mostra con la sua corteccia bianca, il pino perché è umile, si adatta e ringrazia il cielo per ogni goccia di pioggia”.



Lei gestiva anche il disboscamento, non c'è una contraddizione?

“No, il bosco è una risorsa disponibile. Ho deciso il prelievo di più di un milione di alberi ma la scelta è sempre stata guidata dal linguaggio del bosco. Non si taglia un albero se non per farne crescere molti altri. Se non si interviene invecchia, secca e crolla”.

Maria Rosa Pavia