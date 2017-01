Gioielli di vetro sui tetti

foto Dal Web Correlati Meteo.it

La finestra del futuro è fotovoltaica Non più tetti ricoperti da tanti, tantissimi rettangoli neri. Per chi vuole produrre energia utilizzando la sommità della propria abitazione o della propria azienda, e vuole soprattutto farlo con un occhio di riguardo all’estetica, arriva una bella notizia. Oggi è possibile costruire un tetto impiegando tegole in vetro. Tegole che però, rispetto ai tradizionali coppi, hanno decisamente una marcia in più: si tratta infatti di tegole solari. Il risultato, dunque, è un tetto in grado di assorbire la luce del sole e trasformarla in energia. Esattamente come fatto finora dai pannelli solari. Cerchiamo di capirne il funzionamento.

Le tegole in vetro vengono montate su un supporto di colore scuro in grado di assorbire il calore del sole catturato dal vetro. Tutta quest’aria calda viene convogliata in un accumulatore, che la utilizza per riscaldare l’acqua e quindi per termoregolarizzare gli ambienti. I vantaggi sono molteplici.

Le innovative tegole sono infatti considerate esteticamente meno impattanti rispetto ai pannelli solari. E visto che spesso, proprio per non deturpare il paesaggio, in molti centri storici e borghi antichi del nostro Paese l’installazione di pannelli solari è vietata dalla legge, le queste tegole potrebbero risultare un’ottima soluzione.

Nelle zone sottoposte a rigide normative finalizzate a tutelare il paesaggio, infatti, i nuovi coppi permettono di ottenere con maggiori probabilità le autorizzazioni necessarie. Si tratta inoltre di un rivestimento in grado di proteggere la sommità degli edifici dagli agenti atmosferici in modo particolarmente efficiente. Cosa che, dunque, incide anche in termini di risparmio di costi.

Le tegole solari, essendo compatibili con i sistemi di riscaldamento tradizionali, possono essere sia inserite ex novo che integrate alle tegole in argilla. La loro installazione può avvenire su palazzine ad uso privato ma anche su edifici aziendali. Infine, non necessitano di installatori specializzati. Nuove tecnologie, dunque, al servizio sia della salute che della bellezza dell’ambiente che ci circonda.

Anna Maria Girelli Consolaro