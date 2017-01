"Salviamo i tordi in Sardegna"

foto Afp Correlati Fondi Ue per eco-progetti un'alternativa culturale è la strada da percorrere nella lotta al bracconaggio”, così il direttore generale della Lipu- Birdlife Italia Elena D'Andrea a Tgcom 24.

Ai nastri di partenza, il progetto di comunicazione “Rifugi sicuri per gli uccelli selvatici” di cui l'associazione ambientalista italiana è capofila.

Il progetto finanziato con fondi europei sarà indirizzato, per l'Italia, all'area del Sulcis, in Sardegna, dove le doppiette illegali vengono puntate contro i tordi. In questa zona, secondo le stime della Lipu, vengono uccisi ogni anno 300 mila uccelli in modo illegale. Annualmente l'associazione, con l'aiuto dei carabinieri, rimuove almeno 18 mila trappole. L'obiettivo è ridurne il numero del 30 per cento.

Il direttore Elena D'Andrea spiega: “All'azione di campo che consiste nella rimozione delle trappole, affiancheremo un'operazione mediatica su mezzi di comunicazione tradizionali e social network. Diamo una grande importanza agli incontri nelle scuole, per coinvolgere i più giovani. Vogliamo aumentare la percezione dell'illegalità di queste pratiche di caccia che, troppo spesso, vengono considerate legittime da chi le mette in pratica”.