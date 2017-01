La Fao: "Energia più intelligente in agricoltura"

foto Afp Cambiare il modo di approcciarsi all'agricoltura e rinnovarlo. Questo l'invito della Fao per cercare di ridurre il ricorso ai combustibili fossili. L'organo delle Nazioni Unite che si occupa di cibo e agricoltura ha pubblicato di recente un rapporto “Energy-smart food for people and climate” (“Cibo da energia intelligente per le persone e il clima”).

Troppa dipendenza dai combustibili fossili Nel documento, citato dalla Global bioenergy partnership (Gbep), è espressa una “crescente preoccupazione nella comunità globale per l'alta dipendenza da combustibili fossili da parte del settore globale dei prodotti alimentari”.

Valutati gli aspetti positivi insieme al rovescio della medaglia. Da un lato viene riconosciuto, infatti, che l'energia da combustibili fossili “ha aumentato la meccanizzazione agricola, dato impulso alla produzione dei fertilizzanti e migliorato la trasformazione ed il trasporto dei prodotti alimentari”. Per altri versi, però “i prezzi alti e fluttuanti dei combustibili fossili insieme ai dubbi riguardanti la loro futura disponibilità stanno a significare che il sistema agro-alimentare ha bisogno di muoversi verso un modello di energia intelligente”.

L'agricoltura contribuisce per il 20 per cento all'effetto serra Il settore alimentare rappresenta attualmente circa il 30 per cento del consumo totale di energia del mondo e contribuisce per oltre il 20 per cento delle emissioni totali di gas serra. La grande sfida da affrontare è lo sviluppo di sistemi alimentari globali, che emettano meno emissioni di gas serra, assicurino un approvvigionamento energetico sicuro e rispondano alle fluttuazioni dei prezzi dell'energia.