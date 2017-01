Acqua: un'emergenza proteggerla

foto Sito ufficiale Due terzi della popolazione mondiale potrebbe avere problemi nell'approvvigionamento dell'acqua entro il 2025. Queste le previsioni allarmanti contenute nel primo ' Atlante del Rischio ' realizzato delle principali aziende che producono bevande e disponibili online grazie all'associazione Aqueduct Alliance.

La mappa utilizza diversi indicatori, dai dati fisici sulla disponibilità alle strutture e alle leggi sul tema nelle singole aree. A partire da ben quattordici indicatori sono stati elaborati diversi scenari futuri, il più pessimista dei quali mostra problemi per due terzi della popolazione mondiale fra poco più di dieci anni.

Secondo l'associazione, nata per volere delle aziende, grazie ai dati riportati le comunità potranno decidere le strategie per il risparmio idrico.

Betsy Otto, direttrice del progetto spiega all'agenzia specializzata Alertnet : “La mappa va molto oltre l'indicazione di quanta acqua è utilizzata per produrre qualcosa. Con questo strumento si può guardare al contesto locale, vedendo quanto è scarsa l'acqua nella regione, qual è la sua qualità e quanta competizione c'è per il suo utilizzo”.

Alla mappa delle risorse idriche si aggiungerà entro la fine dell'anno anche uno studio dettagliato dei sei fiumi principali del mondo, che per ora è limitato al fiume Giallo e all'Orange-Senqu africano.