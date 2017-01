Guarda i Giochi con una tv "verde"

foto Afp Correlati Gli italiani scelgono gli elettrodomestici green

Dal gennaio di quest'anno è stata resa obbligatoria l’Etichetta Energetica (Energy label) ma adottata da alcune marche già da due anni. In due anni i consumi energetici dei modelli più efficienti si sono ridotti di almeno il 50 per cento. Due anni fa, quando l’etichetta fu solo adottata ma non obbligatoria, comparirono i primi televisori di classe A: oggi già esistono schermi di classe A++.

Guida al televisore salva-energia Il sito Top Ten, aiuta a comparare diversi modelli, mettendo a confronto televisori delle diverse dimensioni: dai più piccoli fino ai maxi schermi. I modelli selezionati sono per la maggior parte modelli di classe A+ e qualche A++ e dunque consumano in media il 20 per cento di energia elettrica in meno e anche oltre, ma è bene sapere che non è sempre vero che a uno schermo più grande corrisponde un'immagine migliore, è vero che gli schermi di maggiori dimensioni hanno un costo e un consumo più elevati. Può capitare, per esempio, che una Tv da 32 pollici in classe A+ consumi comunque meno di un 42 pollici in classe A++.

Grazie alle indicazioni di Top Ten scopriamo anche quanto la nostra Tv (vecchia o nuova) consumi accesa e in stand by e soprattutto quanto ci costi in bolletta in dieci anni di consumo: si va da una media di 50 euro l’anno per le Tv più piccole a oltre 200 euro per i maxi schermi.

Sebbene, in media, il consumo medio di una Tv pesi per il 4 per cento dell’elettricità domestica, moltiplicando il dato per il numero di televisori in Italia (calcolati sui dati Eurispes, da un minimo di 58 milioni e oltre, visto che molti ne possiedono più di uno in casa) si capisce quanto si possa contribuire con il nostro stile di vita e scelte di prodotti più efficienti sui consumi elettrici del paese e dunque sulla riduzione delle emissioni di Co2.

Due semplici regole Sono due le indicazioni di base che si devono seguire sia scegliendo l'acquisto di un apparecchio nuovo che mantenendo quello che si ha già. Bisogna spegnere la Tv senza lasciarla in stand by e abbassare le luci nella stanza in cui si guarda la Tv. Usare al minimo l’illuminazione intorno all'apparecchio televisivo e dietro lo schermo non solo riduce i consumi elettrici, ma consente di utilizzare al minimo il settaggio luminosità delle immagini