foto Afp Correlati Meteo.it L’attenzione all’ambiente e una maggiore consapevolezza sull’incidenza delle nostre azioni quotidiane sul clima possono accompagnarci anche in vacanza. Greenpeace ha stilato un vademecum per una eco- vacanza a basso impatto ambientale. Si comincia con qualche dritta sulla scelta dell’albergo che deve essere una struttura ben integrata nel contesto naturale e che possa favorire lo sviluppo della popolazione locale.

Importante anche la scelta del mezzo di trasporto: meglio evitare l’aereo e scegliere treno e nave. I voli che coprono brevi distanze sono molto inquinanti per l’ingente quantità di CO2 si libera nella fase iniziale e finale del volo: l’impatto sul clima dell’aereo è 10 volte quello di un viaggio in treno.

Una volta arrivati a destinazione occorrerà non lasciare troppe tracce: riportare indietro tutto quanto non è rapidamente biodegradabile, non disturbare gli animali, non accendere il fuoco se c’è pericolo di incendi e assicurarsi di spegnerlo attentamente con terra o acqua prima di andarsene.

Attenzione massima anche per la raccolta dei rifiuti, che deve essere differenziata in base alle norme locali e, in modo da evitare l’accumulo di bottigliette di plastica, meglio attrezzarsi con una borraccia da riempire in bar o fontanelle.

Per la spesa di pesce meglio non scegliere pesce spada, tonno e gamberoni e informarsi sempre su dove e in quali condizioni è stato pescato prima di acquistare, preferendo pesce azzurro e locale.

E quando arriva l’ora del rientro attenzione anche ai souvenirs: molti Paesi africani e asiatici offrono purtroppo una vasta gamma di prodotti ricavati da specie a rischio di estinzione come il corallo, gli elefanti, le tartarughe, i rinoceronti e alcuni uccelli tropicali.

Judith Jaquet