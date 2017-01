Via i mozziconi dalle spiagge

foto Ufficio stampa Correlati Guarda le immagini

Sebbene sia consigliato smettere di fumare, chi non vuole rinunciare al relax del tabacco nemmeno sotto l'ombrellone, dovrebbe evitare di lasciare i propri scarti sulla spiaggia inquinando le coste e il mare.

Per aiutare i fumatori più incalliti a rispettare l'ambiente, sarà avviata il 4 e 5 agosto sulle nostre spiagge la quarta edizione della campagna “Ma il mare non vale una cicca?”.

L'iniziativa è promossa dall'associazione ambientalista Marevivo con la Japan Tobacco International, un'industria del tabacco, e ha il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, del Corpo delle Capitanerie di Porto e il supporto del Sindacato Italiano Balneari. Il testimonial di quest’anno è l’attore Sebastiano Somma. I mozziconi di sigaretta rappresentano il 40 per cento dei rifiuti nel Mar Mediterraneo.Sebbene sia consigliato smettere di fumare, chi non vuole rinunciare al relax del tabacco nemmeno sotto l'ombrellone, dovrebbe evitare di lasciare i propri scarti sulla spiaggia inquinando le coste e il mare.Per aiutare i fumatori più incalliti a rispettare l'ambiente, sarà avviata il 4 e 5 agosto sulle nostre spiagge la quarta edizione della campagna “Ma il mare non vale una cicca?”.L'iniziativa è promossa dall'associazione ambientalista Marevivo con la Japan Tobacco International, un'industria del tabacco, e ha il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, del Corpo delle Capitanerie di Porto e il supporto del Sindacato Italiano Balneari. Il testimonial di quest’anno è l’attore Sebastiano Somma.

Distribuzione di posacenere tascabili Mille volontari sfideranno il solleone lungo le coste italiane per distribuire 100 mila posacenere portatili, insieme a un opuscolo sui tempi di degrado in mare di alcuni oggetti quotidiani come lattine, accendini e bottiglie in vetro e plastica.

Saranno coinvolte 353 spiagge italiane, tra le new entries di quest'anno spiccano Bordighera, l’isola di Pianosa, Positano, Scilla e l’isola di Sant’Erasmo a Venezia.

Carmen di Penta, direttore generale di Marevivo ha commentato: “Ognuno di noi può fare la differenza. Anche quest’anno la nostra iniziativa ‘Ma il mare non vale una cicca?’ mostra come, attraverso l’impegno di tutti e assumendo comportamenti più responsabili e rispettosi dell’ambiente, si possano difendere e tutelare le nostre spiagge e le nostre coste”.