La finestra del futuro è fotovoltaica

foto Dal Web celle solari ultra-trasparenti, chiamate Polymer solar cell (PSC), sarà possibile avere delle finestre smart in grado di utilizzare la radiazione solare per generare elettricità.

Niente paura, però, per gli amanti del panorama e i curiosi. Sarà possibile guardarvi attraverso e non si perderà né la vista mare né la visuale di ciò che accade nell'appartamento di fronte.

Queste celle innovative sono state sviluppate presso la California University di Los Angeles e sono descritte sulla rivista Acs Nano . Questa meraviglia della nanotecnologia consentirà di ricaricare anche i gadget elettronici portatili come smartphone, tablet e pc.

Come sono fatte? Le celle solari sono realizzate in un materiale polimerico simile alla plastica, in grado di assorbire soprattutto i raggi infrarossi emanati dal sole, al di sotto delle possibilità della vista umana, e sono trasparenti al 70 per cento.

Inoltre, anche i conduttori sono traslucidi, prodotti utilizzando nano-fili di argento e nanoparticelle di biossido di titanio. Questi conduttori riducono notevolmente l'impatto visivo, per non dire che lo eliminano, sostituendosi ai tradizionali elettrodi metallici e opachi.

Il coordinatore dello studio Yang Yang, docente presso la Ucla spiega: “Questi risultati ci fanno pensare che le nostre celle solari polimeriche trasparenti possano essere impiegate nei dispositivi elettronici portatili, oppure sulle finestre intelligenti e nel fotovoltaico integrato nell'edilizia. Le nostre nuove celle sono fatte con materiali simili alla plastica, sono leggere, flessibili e soprattutto possono essere prodotte su larga scala con costi contenuti”.