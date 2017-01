La sfida italiana della green economy

foto Afp

Il rispetto dell'ambiente può essere una chiave per la competitività del nostro Paese. Per questo il Ministero dell'Ambiente e trentanove associazioni di imprese stanno organizzando gli Stati generali della green economy, un'assemblea per parlare di un futuro imprenditoriale legato a doppio filo con la sostenibilità che si terrà alla fiera di Rimini a novembre.Durante l'ultima assemblea programmatica dell'evento, dedicata al tema dello sviluppo dell'eco innovazione, è stato stilato un elenco in cinque punti. Si tratta di una sorta di “manuale d'istruzioni” perché il nostro Paese riesca a emergere dalla crisi e a sfidare i mercati su basi più verdi.