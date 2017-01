Bracconaggio: il Wwf dà le pagelle

foto Wwf Correlati Salviamo gli animali dal bracconaggio

Animali di grossa taglia come elefanti e rinoceronti o che ci appaiono violenti come le tigri sono in realtà indifesi di fronte ai bracconieri. Sotto la lente d'ingrandimento ventitré Paesi africani e asiatici accusati di debolezza nel contrasto al bracconaggio e commercio illegale. Ma il problema ci riguarda da vicino: in Italia vengono rintracciati sempre più spesso online oggetti in avorio di dubbia provenienza. Il Wwf ha distribuito le pagelle con segnali dal rosso al verde. Avorio, corno di rinoceronte e parti di tigre continuano a far gola a bracconieri e trafficanti. Il Wwf ha presentato un rapporto durante la riunione Cites (Convegno sul traffico internazionale di specie in pericolo) che si è tenuta a Ginevra.

Vietnam maglia nera Ultimo della classe il Vietnam, identificato come Paese di destinazione top per il corno di rinoceronte, il cui traffico e consumo, ha alimentato una impennata del bracconaggio in Sud Africa negli ultimi anni. Ben 448 rinoceronti sudafricani sono stati uccisi per le loro corna nell'anno scorso e altri 262 nei primi sei mesi di quest'anno. Nel traffico illegale sarebbero coinvolti molti vietnamiti, alcuni sono stati arrestati in Sud Africa per l'acquisto illegale di corna di rinoceronte, tra cui alcuni membri del corpo diplomatico vietnamita.

Massimiliano Rocco responsabile del Programma specie del Wwf Italia commenta: “Il mercato del corno di rinoceronte vietnamita ha stimolato negli ultimi anni anche un traffico di corni rubati da musei o collezioni private. Problema che è emerso anche nel nostro paese con il furto in alcuni musei e il rischio che la criminalità arrivasse addirittura a uccidere animali in zoo per impossessarsi dei loro corni”.

Cina e Thailandia per “ripulire” l'avorio La Cina ha ricevuto un punteggio giallo per la protezione degli elefanti: "Il flusso continuo di grandi quantità di avorio illegale diretto in Cina suggerisce che l’avorio stia penetrando, cercando in questo modo di ripulirsi, in canali legali del commercio", dice il rapporto.

Decine di migliaia di elefanti africani vengono uccisi dai bracconieri ogni anno per le loro zanne e la Cina e Thailandia sono le destinazioni più importanti dell’avorio illegale africano.

La Thailandia riceve un punteggio rosso per la sua incapacità di chiudere una scappatoia legale che rende facile per i rivenditori vendere l’avorio proveniente dagli elefanti africani. Elisabeth McLellan, manager globale del programma specie del Wwf spiega: "In Thailandia l’avorio illegale africano viene apertamente venduto in boutique che si rivolgono a ignari turisti. I governi dovranno affrontare la questione inquietante questa settimana. Finora la Thailandia non ha risposto adeguatamente alle preoccupazioni e, con la grossa quantità di avorio di origine incerta in circolazione, l'unica opzione credibile in questa fase è il divieto totale del commercio dell'avorio ".

Una possibile contromisura Il Wwf raccomanda ai governi dell'Africa Centrale di adoperarsi per sottoscrivere una legge regionale sulla fauna selvatica che favorisca lo sviluppo di un piano di azione regionale.