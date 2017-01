Ue: 78 milioni di euro per eco progetti italiani

foto Afp Correlati Italia e ambiente: molto da fare

Tra i progetti approvati, anche l'elaborazione del piano di adattamento ai cambiamenti climatici di Bologna. I progetti italiani per la lotta ai cambiamenti climatici e la tutela di flora e fauna finanziati dalla Commissione dell'Unione europea sono 41. Gli interventi che la Ue ha deciso di promuovere nel nostro Paese riceveranno in totale 78,1 milioni di euro mentre a livello dell'Unione europea sono previsti più di 268 milioni di contributi. Gli investimenti sono attinti dal fondo europeo per l'ambiente Life+.Tra i progetti approvati, anche l'elaborazione del piano di adattamento ai cambiamenti climatici di Bologna.

Iniziative di qualità Il commissario Ue all'ambiente Janez Potocnik ha dichiarato: “In occasione del ventennale del programma Life + e della direttiva Habitat, ho il piacere di annunciare la prosecuzione del finanziamento di progetti ambientali di elevata qualità in tutta l'Ue. Questi nuovi progetti Life+ si inseriscono in una tendenza affermatasi due decenni fa, a favore di azioni innovative e di migliori pratiche per rafforzare la tutela della natura, migliorare l'ambiente e affrontare i cambiamenti climatici”.