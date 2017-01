La carta si fa con blue jeans e camicie

foto Ufficio stampa Correlati Guarda le foto

E che le tue camicie potessero rinascere sotto forma di cartoline? Eppure la “reincarnazione” dei tuoi indumenti potrebbe essere questa.

Sono nati due nuovi materiali cartacei derivati dai blue jeans e dalle camicie. Prodotti dalla Essent-ial un'azienda di Carpi, nel modenese, i due tipi di carta ottenuti dal riciclo sono realizzati per l'80-90 per cento da stoffa e per la restante parte da cellulosa.

Sono già stati inseriti nel database Matrec , sito ideato dall'architetto Marco Capellini per fornire informazioni alle imprese sui materiali ambientali mondiali.

L'idea del riciclo Albano Ghizzoni titolare della Essent-ial spiega a Tgcom 24 com'è nata l'idea: “Sono un produttore di labelling moda, mi occupo, cioè, di realizzare le etichette per i vestiti. Quindi, ho deciso di unire il mondo della carta a quello del vestiario in maniera ancora più incisiva”.

Ma da dove derivano gli stracci? “I jeans sono ritagli industriali di aziende di moda del circondario, le camicie, invece sono post-consumo, ossia arrivano dalla raccolta differenziata”. Dopo la fase di raccolta, vengono tolti i bottoni alle camicie e i tessuti vengono frantumati nella storica Cartiera Magnani di Pescia, in provincia di Pistoia, lì le fibre del tessuto vengono trasformate in carta.

Un caso in cui l'innovazione è un ritorno alla tradizione Dobbiamo tornare molto indietro nei secoli per trovare le origini dell'uso dei tessuti per fabbricare la carta. Nel Dodicesimo secolo, furono gli Arabi a portare in Europa le cartiere: le materie prime erano stracci di lino, cotone e canapa. Gli stracci venivano raccolti da operai chiamati cenciaioli. Una città che seppe far fruttare questa attività è Prato che divenne ricca.

Di recente, l'utilizzo delle stoffe nella produzione di carta è stata interrotta a causa dell'utilizzo della soda caustica per sbiancare gli indumenti. Adesso alcune cartiere, come la Magnani, continuano a produrre carta da tessuti ma utilizzando solo cotone organico lasciato nella sua naturale colorazione. Anche questi due nuovi tessuti derivati da jeans e camicie non vengono sottoposti a sbiancamento.