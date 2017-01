Tirare lo sciacquone senza sensi di colpa

foto Sito ufficiale Correlati Guarda le immagini Un'abitudine quotidiana come tirare lo sciacquone consuma 9 litri d'acqua. Ognuno può fare mentalmente il calcolo del consumo idrico giornaliero legato al wc moltiplicando questa cifra per il proprio numero di “visite” al gabinetto. Se è ormai diffusa l'abitudine degli scarichi a portata differenziata in base al tipo di necessità, rimane un dubbio etico sull'utilizzo di acqua pulita e potabile per liberarsi dei propri escrementi.

Scarichi senza rimpianti A risolvere questo problema ci ha pensato un designer sud coreano, Jang Woo-seok, con un intelligente sistema in grado di evitare gli sprechi idrici.

Il progettista ha utilizzato un sistema con compartimento doppio che immagazzina l'acqua grigia da un lavello per gli scarichi nel wc sottostante. La doppia partizione consente di utilizzare l'acqua pulita se non c'è acqua grigia nel contenitore. Presente un indicatore Led sul wc che si illumina di verde quando è presente e di rosso quando non ce n'è. Utilizzando questa sua ideazione, Jang Woo-seok ha progettato due allestimenti sanitari: Ecotoilet ed Ecobath.