L'occupazione giovanile è green

foto Afp La tutela dell'ambiente e del territorio sembra essere uno tra i pochi settori in grado di garantire l'accesso occupazionale per i giovani. Il ministro dell'Ambiente Corrado Clini ha parlato della presenza di fondi già a disposizione per rilanciare il settore dell'innovazione e dell'economia verde.

470 milioni di euro a disposizione Durante il convegno “Il contributo dei lavori verdi allo sviluppo sostenibile in Italia dopo Rio+20” del 17 luglio, il ministro dell'Ambiente ha affermato: “Con il decreto sviluppo sono stati stanziati 470 milioni di euro nel 2012. Soldi veri, già disponibili per migliaia di lavoratori disoccupati che vengono da settori non più competitivi o obsoleti e che bisogna sostenere con la creazione di nuovi posti di lavoro nel campo delle nuove tecnologie”.

Un buon proposito che necessita di manovre attuative. Ma si tratta, comunque, di un segnale di speranza per chi decide di investire in una formazione legata al mondo della tutela ambientale.