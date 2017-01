Solar Floating Resort, l'isola eco-galleggiante

foto Dal Web

Altro che isola deserta. Qui si tratta di un vero albergo galleggiante green. È il Solar Floating Resort, l'ultima versione della casa-isola ideata da Michele Puzzolante, industrial designer italiano. Un progetto per ora solo sulla carta, destinato a diventare presto realtà.

In quanto a comfort, la struttura è paragonabile ad alberghi a cinque stelle: interni da 110 metri quadri, quattro cabine con servizi privati, un bar, una grande cucina, un ristorante, un ponte con la jacuzzi. E infine the bulb, la stanza sotto il livello dell'acqua da cui è possibile osservare il fondale marino comodamente seduti in poltrona. Ma l'aspetto più interessante e innovativo sta nel rivestimento dell'intera imbarcazione: 15 millimetri di film fotovoltaico esterno in balsa e fibroresina in grado di produrre energia grazie ai raggi solari. L'energia acquisita viene poi stoccata nelle batterie e non viene dispersa perchè l'interno della barca è ben isolato.

Si tratta di un prodotto riservato a ricchi, anzi a multimiliardari, visto il prezzo: circa un milione e 600mila euro. Ecco spiegata la freddezza con cui è stata accolta l'idea in Italia.

"Ho messo il progetto in rete quattro mesi fa ma nessun investitore italiano si è fatto avanti", ha detto a Tgcom24 il designer Puzzolante. "Le richieste sono arrivate da Qatar, Tunisia, Inghilterra e Filippine. Sono stato a Manila un mese fa e insieme a una holding del posto (la Far East Real Estate Inc) mi sono accordato per un progetto da 3 miliardi e mezzo di dollari".

Il mega finanziamento arriverà a settembre e prevede la consegna di 24 isole. "Nelle Filippine il rilanco dell'economia punta ad attirare i turisti miliardari in arrivo da Corea e Cina", conclude Puzzolante. "Si tratta di un mercato di lusso, d'élite. Qui, l'Italia e l'Europa sono considerati ormai mercati marginali".