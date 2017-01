Cina: lo smog si misura con gli aquiloni

foto Dal Web Correlati Meteo.it eco-artisti ha sfidato le autorità creando Float Beijing: una serie di aquiloni misurerà la qualità dell’aria della capitale cinese grazie a un micro-modulo luminoso. Il progetto è aperto alla popolazione che potrà controllare autonomamente lo smog. Un gruppo diha sfidato le autorità creando: una serie di aquiloni misurerà la qualità dell’aria della capitale cinese grazie a un micro-modulo luminoso. Il progetto èche potrà controllare autonomamente lo smog.

Un gruppo di eco-artisti ha creato Float Beijing, un progetto d’arte interattiva per monitorare l’inquinamento atmosferico nei cieli della capitale cinese. Niente stazioni di rilevamento o centraline: lo smog si controllerà grazie a dei semplici aquiloni ai quali sarà collegato un micro-modulo luminoso, capace di rilevare il monossido di carbonio, il COV, i composti organici volatili dovuti all'uso di solventi, e il particolato.

La Cina è tra le nazioni più inquinate della Terra e, ogni anno, almeno 750 mila persone muoiono prematuramente a causa della contaminazione dell’aria, dell’acqua e del cibo. Il mese scorso il vice ministro dell'Ambiente Wu Xiaoqing ha chiesto ufficialmente alle ambasciate straniere, che emettono periodici bollettini sulla qualità dell'aria della capitale cinese, di cessare ogni comunicazione al riguardo. D'ora in poi, le uniche fonti legittimate a divulgare questi dati saranno quelle ufficiali, spesso accusate di nascondere la verità sulla reale situazione.

Il progetto ha quindi una forte connotazione di sfida all’autorità centrale. In più gli artisti vogliono coinvolgere attivamente la popolazione nel lancio degli aquiloni per far aumentare diffusamente la consapevolezza dei rischi dello smog per la salute. Grazie a una serie di workshop, gli eco-artisti , finanziati dalla californiana Black Rock Arts Foundation, metteranno a diposizione le conoscenze base per costruire gli aquiloni: basterà poi farli volare nel cielo durante le ore notturne e visualizzare i livelli di inquinamento tramite il colore della luce LED, che cambierà in base alla quantità di micro-polveri rilevate.

Judith Jaquet