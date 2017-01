L'agricoltura hi-tech è più pulita

foto Ufficio stampa agricoltura di precisione ed è pensata per abbattere i trattamenti chimici a calendario, quelli, cioè, che si effettuano ogni settimana o ogni volta che piove, per metterli in atto solo quando sono necessari.

Ci sono diverse sperimentazioni in corso in tutto il territorio italiano. Tra le più interessanti, una in corso nelle Langhe piemontesi dove, tra i molli declivi e i filari dei vigneti, svettano anche delle colonnine metalliche simili ad antenne. Coltivazioni più pulite grazie alla tecnologia. Si chiamano ed è pensata per abbattere i trattamenti chimici a calendario, quelli, cioè, che si effettuano ogni settimana o ogni volta che piove, per metterli in atto

Una rete di sensori che funziona con il Sole Questi aggeggi ipertecnologici che possono sembrare curiosi in questo panorama hanno una funzione di monitoraggio molto importante. Si tratta di sensori installati nell'ambito del progetto Viniveri promosso dalla regione Piemonte, in particolare dal settore fitopatologico. La parte tecnica è portata avanti dalla CSP - Innovazione nelle ICT, organismo di ricerca regionale sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Come spiega il responsabile del progetto Andrea Molino: “Ci sono sensori che misurano lo stato di aria e suolo. A livello dell'aria vengono registrati diversi dati come la temperatura, l'umidità, la pressione e la quantità di rugiada. I sensori situati nel suolo, invece rilevano la temperatura e l'umidità in mezzo ai filari. Tutto è alimentato da batterie e pannelli solari”.

Sono quattro i vigneti in provincia di Alba oggetto di monitoraggio, i dati vengono raccolti più volte al giorno e inviati, tramite una “dorsale” wi-fi, a un centro di calcolo.

L'obiettivo è sviluppare modelli matematici che diano indicazione all'agricoltore sull'istante ideale per fare i trattamenti in vigna. Addirittura, il sistema di software e hardware consente ai viticoltori di prevedere se e quando un singolo filare subirà attacco di malattie o parassiti.

I modelli matematici necessitano di due anni per essere sviluppati, questo è il terzo anno di sperimentazione, quindi, sarà il primo in cui verranno utilizzati.