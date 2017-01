L'idroelettrico si fa mini

foto Sito ufficiale Correlati Meteo.it

Energia elettrica da una minuscola cascata di un paio di metri. Anche questo è possibile. Lo si è sperimentato recentemente a Cerano, in provincia di Novara. Qui l'azienda Frendy Energy ha inaugurato il primo impianto al mondo in grado di sfruttare un salto di acqua di appena due metri. Un piccolo gioiello che, con una potenza costante di 160kW, è in grado di produrre annualmente oltre 1 GWh.

Siamo nell’ambito del mini idroelettrico (o mini-idro, come viene anche chiamato), ossia della produzione di energia elettrica da impianti di piccola taglia.

Un settore che nei documenti programmatici sulle fonti rinnovabili è considerato tra quelli con maggiori possibilità di sviluppo.

Le centrali interessate hanno taglia inferiore ai 10 MW, presentano costi di installazione relativamente ridotti e, basandosi sulle tecnologie già ampiamente consolidate negli impianti maggiori, risultano molto efficienti.

Come tutto il settore idroelettrico, anche il mini-idro fornisce un’energia rinnovabile, alternativa e pulita. In un’epoca che vede i Paesi emergenti costruire dighe imponenti, in mezzo a continue proteste e mobilitazioni, l’Italia, grazie alla conformazione del suo territorio, potrebbe porsi all’avanguardia nell’ambito del mini-idro.

Le nostre regioni settentrionali, in particolare, risultano quanto mai ricche di canali, ruscelli, fiumiciattoli e cascatelle: si parla di 10mila piccoli salti d'acqua con un’altezza compresa tra 1,5 e 3 metri, in grado di sviluppare una energia tra i 50 kWh e i 300 kWh. Un patrimonio di grande valore che, grazie all’esperienza maturata in molti decenni con l’idroelettrico tradizionale, potremmo sfruttare con risultati ottimali.

Basti pensare che l’ultimo rapporto di Legambiente “Comuni rinnovabili” conta ben 1.021 municipi in Italia dotati di un impianto idroelettrico di taglia inferiore ai 3 MW per una potenza totale di 1.123 MW (nel 2006 si arrivava appena a 17,5 MW). Energia elettrica in grado di soddisfare il fabbisogno di oltre un milione e 700mila famiglie.

Dati che fanno ben sperare in importanti sviluppi futuri del mini idroelettrico. Un settore che richiede sì esperienza e professionalità, ma anche un pizzico di ingegno e fantasia. Doti che ai cervelli italiani certo non mancano. C’è chi, nel nostro Paese, già produce energia addirittura da acquedotti e vecchi mulini.

Anna Maria Girelli Consolaro