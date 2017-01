Moda più green con un filtro all'ozono

foto Afp Correlati Mi vesto di batteri Hai mai pensato all'impatto ecologico dei tuoi vestiti? Lo sfavillante mondo dell'industria della moda, dietro a seta e paillettes, vede una notevole quantità di scarichi industriali che possono danneggiare la qualità dell'acqua.

Evitare i danni dai coloranti I coloranti impiegati per tingere le stoffe degli indumenti che indossiamo tutti i giorni, infatti, sono spesso nocivi per le acque dove confluiscono gli scarichi industriali. Per rendere più ecologica l'industria del fashion e ridurne l'impatto ambientale, una possibile soluzione potrebbe arrivare da un filtro all'ozono.

Un progetto europeo Questo particolare prodotto è stato sviluppato nell'ambito di un progetto europeo, Innowatech (Tecnologie innovative e integrate per il trattamento delle acque reflue industriali), che ha coinvolto per quattro anni i ricercatori di nove Paesi europei tra cui l'Italia.

Questo dispositivo dal nome difficile, Sequencing batch biofilter granular reactor (Sbbgr), contribuisce a rimuovere dall'acqua i componenti organici recalcitranti, ossia le componenti più inquinanti presenti nei coloranti tessili.