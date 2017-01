Greenpeace: "No alle trivelle in Sicilia"

foto Ufficio stampa Correlati Guarda le foto Greenpeace contro le trivellazioni nel Canale di Sicilia e di Malta.

Una dozzina di volontari si sono presentati stamattina sulla spiaggia di Mondello imbrattati di nero per rappresentare iconicamente le possibili conseguenze di uno sversamento petrolifero. Sugli striscioni stava scritto: “No trivelle nel Canale di Sicilia” e “Meglio l'oro blu dell'oro nero”. Erano presenti anche il sindaco del capoluogo siciliano Leoluca Orlando e l'assessore regionale al Territorio e Ambiente Alessandro Aricò, entrambi hanno sottoscritto l'appello di Greenpeace per bloccare le trivellazioni.

Le prossime tappe del tour dal nome siciliano "U mari nun si spirtusa" saranno a Trapani, Marsala, San Vito Lo Capo, Sciacca, Agrigento, Scoglitti, Pozzallo, Noto e Catania.

La corsa all'oro nero La protesta nasce in seguito alle 29 richieste di autorizzazione di ricerca di petrolio nelle acque che circondano la Sicilia. Tra queste, undici hanno già ricevuto l'ok mentre le altre diciotto sono in attesa di autorizzazione.

Le trivellazioni dovrebbero interessare il Canale di Sicilia a largo delle Egadi e di fronte alla costa che va da Sciacca ad Agrigento e il Canale di Malta antistante a Pozzallo.

Giorgia Monti responsabile della campagna mare di Greenpeace ha detto a Tgcom 24: “Chiediamo al Ministero dell'Ambiente di bloccare queste autorizzazioni. La preoccupazione per le trivellazioni è legata al disastro avvenuto nel Golfo del Messico. Un incidente di tali dimensioni potrebbe danneggiare in maniera irreversibile l'ecosistema del Mar Mediterraneo”.